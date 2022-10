Basket: Nba, LaMelo Ball fuori due settimane, salta l'inizio di stagione

Charlotte, 12 ott. - La stella degli Charlotte Hornets LaMelo Ball salterà un paio di settimane a causa di una distorsione alla caviglia e non prenderà parte alle prime gare della stagione regolare Nba al via tra sette giorni. Scongiurato il pericolo di un infortunio ben più serio e soltanto la ripresa dell'allenamento tra qualche giorno permetterà di capire i tempi di reazione e di possibile recupero da parte sua: dopo il duro colpo (involontario) subito da Anthony Gill nel match di preseason contro Washington, Ball era collassato a terra - rimanendo fermo e dolorante per diverso tempo prima di essere accompagnato negli spogliatoi. Un'assenza pesante, con coach Steve Clifford pronto a sfruttare Terry Rozier nel ruolo di point guard titolare al suo posto: “È un ruolo nel quale l'ex Celtics può sentirsi a suo agio: Boston con lui in quella posizione raggiunse le finali di Conference a Est nel 2018, sarà la soluzione migliore in attesa di avere buone notizie dalla riabilitazione di LaMelo”.

