Basket: Nba, Miami senza Butler e Lowry perde in casa con Chicago

Miami, 21 dic. - Battuta d'arresto casalinga per i Miami Heat (16-16) che cedono 113-103 contro i Chicago Bulls (12-18). Per la squadra dell'Illinois Nikola Vucevic chiude con 29 punti e 12 rimbalzi, DeMar DeRozan ne aggiunge 24 e così i Bulls interrompono una striscia di quattro ko approfittando della rotazione ridotta degli Heat (senza Jimmy Butler e Kyle Lowry) che non vanno oltre i 27 punti, 12 rimbalzi e sei assist di Bam Adebayo e i 19 con sette passaggi vincenti di Tyler Herro.

