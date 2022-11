Basket: Nba, Minnesota ko grazie a super Johnson e Phoenix continua a vincere

Phoenix, 2 nov. - Vittoria casalinga per Phoenix (6-1) che sconfigge 116-107 Minnesota (4-4) e prosegue nell'ottimo inizio di stagione. I Suns cavalcano la super prestazione di Cameron Johnson, autore di 29 punti con un incredibile 7/11 da tre punti e possono così sopperire alla serata-no al tiro di Devin Booker (solo 6/18 dal campo per 18 punti). Come al solito chirurgico Chris Paul, vicino alla tripla doppia con 15 punti, 8 rimbalzi e 12 assist, a fronte di una sola palla persa. Ben 31 - su 41 canestri segnati - gli assist di Phoenix. Non bastano ai Timberwolves i 24 punti a testa di Karl-Anthony Towns (con 10 rimbalzi e 7 assist) e Anthony Edwards.

