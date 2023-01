Basket: Nba, Rozier e Washington guidano la rimonta Hornets, fermata la corsa di Miami

Charlotte, 29 gen. - Vittoria casalinga per Charlotte (15-36) che sconfigge Miami (28-23) per 122-117. Con un parziale di 10-1 in apertura di secondo tempo, gli Heat si costruiscono il massimo vantaggio (+13) e sembrano mettere le mani sulla partita. Non è così, perché arriva la reazione degli Hornets guidata dai 31 punti di Terry Rozier, dai 27 di P.J. Washington e da un Gordon Hayward perfetto al tiro (7/7 per 20 punti). Per i padroni di casa, che tornano a vincere dopo due ko, decisivi anche i 13 punti nel quarto quarto di LaMelo Ball. Si ferma invece a tre la striscia di successi degli Heat.

