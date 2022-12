Basket: Nba, Spurs ko e i Magic di Banchero vincono l'ottava partita delle ultime nove

Orlando, 24 dic. - Non si ferma più la corsa dei Magic (13-21) che conquistano l'ottava vittoria nelle ultime nove gare, superando 133-113 i San Antonio Spurs (10-22), chiudendo in crescendo il match grazie al 39-24 di parziale nell'ultimo quarto e godendosi un Cole Anthony che sfiora la tripla doppia da 23 punti, 10 rimbalzi e nove assist. Dall'altra parte San Antonio continua ad annaspare, incapace di andare oltre i 17 punti di Keldon Johnson e i 16 con otto assist di Tre Jones.

Pubblicità

Paolo Banchero scende sotto i 20 punti segnati, una rarità o quasi in questa stagione. Il ventenne di Seattle con passaporto italiano realizza 18 punti con 7/15 dal campo, 3/6 dall'arco, sei rimbalzi, quattro assist e +13 di plus/minus. Stessa percentuale al tiro per Franz Wagner (che chiude con 21 punti), in una serata in cui Orlando approfitta al meglio delle carenze difensive dei texani e tira con il 57.5% dal campo di squadra e addirittura con il 53% dall'arco (17/32 complessivo).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA