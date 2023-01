Basket: Nba, super Lillard trascina Portland al successo su Atlanta

Portland, 31 gen. - Uno straripante Damian Lillard trascina i Blazers (24-26) al successo casalingo sugli Hawks (25-26) per 129-125. Senza Trae Young Atlanta cede nel finale a Portland, decisiva una tripla a 34 secondi dalla sirena di Anfernee Simons (21 punti, 7 assist e 5/8 dall'arco). Sopra quota 20 anche Jerami Grant, che ne mette 22. Partita dal punteggio alto, con ottime percentuali nel tiro da tre: 19/40 per i Blazers e 13/30 per gli Hawks. Ad Atlanta non basta il dominio a rimbalzo 45-32 (15 di Capela con 10 punti).

Pubblicità

Super prestazione da 42 punti per Lillard, che tira 10/21 dal campo con 5/12 da tre e un clamoroso 17/17 ai liberi. Per lui ci sono anche 6 assist. Quarta partita da 40 punti per Lillard in un grandissimo mese di gennaio. In doppia cifra anche Nurkic con 12 punti (5/7 dal campo) e Sharpe con 10 in uscita dalla panchina.

Senza Young l'attacco di Atlanta passa quasi tutto per le mani di Dejounte Murray. L'ex San Antonio non si tira indietro, e chiude con 40 punti, otto rimbalzi e sette assist. Anche lui come Lillard è infallibile dalla lunetta (9/9) e ispirato dall'arco (5/8). Gli Hawks hanno anche 23 punti e sette assist dalla panchina di Bogdan Bogdanovic . Inutili anche i 16 di John Collins, in attesa di possibili novità di mercato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA