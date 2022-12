Basket: Nba, venti gara da venti punti, Banchero come Jordan e Williamson

Houston, 22 dic. - Doppia doppia decisiva da parte di Paolo Banchero, autore di 23 punti e 13 rimbalzi nella vittoria per 116-110 a Houston contro i Rockets (9-22), il settimo successo nelle ultime nelle ultime otto gare per Orlando (12-21). Il ventenne di Seattle con passaporto italiano è stato protagonista anche con un super canestro nel finale della sfida. Il numero 5 dei Magic raccoglie così la ventesima prestazione in stagione da almeno 20 punti su 26 partite Nba giocate finora in carriera: gli ultimi due rookie a mettere insieme cifre del genere sono stati Zion Williamson e Michael Jordan.

