Basket: Nets, Durant ha deciso di rimanere con noi

NEW YORK, 23 AGO - Kevin Durant ha cambiato idea, e ora sembra intenzionato a rimanere con i Brooklyn Nets. La decisione, secondo quanto hanno fatto sapere i Nets con un comunicato, sarebbe stata presa dopo un incontro con i vertici dirigenziali della franchigia, svoltosi a Los Angeles. A confermare l'intenzione della 33enne superstar di Brooklyn 12 volte All Star è stato il general manager dei Nets Sean Marks. "Coach Steve Nash e io, insieme ai Joe Tsai e Clara Wu Tsai (proprietari dei Nets ndr), ci siamo incontrati ieri con Kevin Durant e il suo agente Rich Kleiman, a Los Angeles". "Abbiamo deciso di andare avanti insieme - ha aggiunto Marks -. Ci stiamo concentrando sul basket, con un obiettivo comune in mente: costruire una franchigia duratura per portare un titolo del campionato a Brooklyn". Questa dichiarazione sembra mettere a fine alle speculazioni di mercato dopo che, il 30 giugno scorso, secondo quanto riferito da vari media statunitensi, Durant aveva dato un ultimatum al proprietario di Nets, Joe Tsai, dicendogli di licenziare Marks e Nash o di accettare la sua richiesta di essere ceduto. Questo ultimatum di Durant era arrivato meno di un anno dopo aver firmato un'estensione del contratto quadriennale da 198 milioni di dollari con Brooklyn.

