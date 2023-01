Basket: Pozzecco, 'Banchero in nazionale? A fine campionato deciderà'

Roma, 23 gen. “Banchero dobbiamo vederlo come un'opportunità. Lui ha dato un'opportunità di massima, ma è in mezzo tra noi e l'America ed è una scelta che spetta a lui. La rispetteremo in qualsiasi caso. Siamo d'accordo che alla fine del campionato si prenderà una pausa e deciderà. Il problema è che ora è troppo forte. Scegliere tra America e Italia non è facile, me ne rendo conto, ma io sceglierei sempre l'Italia”. Lo ha detto il ct azzurro del basket Gianmarco Pozzecco, parlando del giocatore statunitense con cittadinanza italiana, protagonista in Nba con gli Orlando Magic, Paolo Banchero, a margine dell'evento ‘Allenare l'azzurro' - ct a confronto'.

“Dobbiamo considerare i 18enni degli sportivi adeguati e la Nazionale ha assunto oggi un aspetto diverso rispetto ai nostri tempi. Non è più una selezione, ma una squadra. Serve quindi una struttura precisa. Insieme al mio fantastico staff e alla federazione voglio creare una famiglia. Sono convinto che i ragazzi di oggi sono molto più professionali di quanto non lo eravamo noi. E professionalità ti porta ad avere un senso estremo di ansia, che solo in un contesto familiare riesci a sconfiggere. Ai miei tempi forse eravamo più figli di puttana, non avevamo così bisogno della famiglia. Loro sì, stare un mese e mezzo lontani da casa non è facile”.

