Basket:Pozzecco,Gallinari?Vissuto dispiacere nei suoi occhi

MILANO, 30 AGO - "Sull'infortunio di Gallinari l'unica cosa che ha senso dire è che siamo clamorosamente dispiaciuti. Abbiamo vissuto il dispiacere nei suoi occhi, ho visto quando i giocatori lo fossero per lui. Siamo però contenti per il ritorno di Tessitori". Il ct azzurro Gianmarco Pozzecco preferisce non dilungarsi sull'infortunio che costringerà il campione azzurro a saltare l'Europeo ma concentrarsi sui 12 presenti che da venerdì affronteranno al Forum di Assago la manifestazione. "La mia priorità è aver costruito un gruppo- spiega Pozzecco durante la conferenza stampa negli studi di Sky -. Che non significa condividere il tempo libero ma mettere in piedi una squadra che ha chiare gerarchie e obiettivi. Messina disse che i giocatori hanno duplice obiettivo, uno personale e uno di squadra: è impossibile esigere che i giocatori non abbiano obiettivo personale ma questi 12 ragazzi riescono quotidianamente ad essere a disposizione totale. Incontreremo delle enormi difficoltà: giocare in casa ha duplice effetto tra carica e pressione. Già la prima partita contro l'Estonia contiene insidie".

