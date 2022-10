Edmonton, 3 ott. - Inizia con una sconfitta l'avventura Nba di Simone Fontecchio agli Utah Jazz. In un match della preseason Nba disputato ad Edmonton in Canada la squadra di Salt Lake City viene travolta nel secondo tempo dai Toronto Raptors che si impongono 114-82. Il numero 16 azzurro che resta in campo 9 minuti in uscita dalla panchina trovando un canestro da sotto e chiudendo con 5 punti (1/4 al tiro) e 2 rimbalzi.

