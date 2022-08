Basket: qualificazioni mondiali, l'Italia batte la Georgia ma Gallinari si infortuna

Brescia, 27 ago. - A una settimana dall'inizio dell'Eurobasket l'Italia di Gianmarco Pozzecco è in ansia per Danilo Gallinari: la stella dei Boston Celtics è uscita a metà del terzo quarto del match di qualificazione ai Mondiali a Brescia contro la Georgia a causa di un problema al ginocchio sinistro. Le condizioni del "Gallo" andranno verificate, ma c'è grande preoccupazione nel clan italiano. Sul campo gli azzurri si impongono per 91-84 contro la coriacea formazione ospite avvicinando considerevolmente la qualificazione alla rassegna iridata.

