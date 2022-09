Basket: Towns, 'sono uno dei talenti offensivi più forti di sempre nella Nba'

New York, 13 set. - “Penso che Rudy sia uno dei migliori difensori della storia della Nba, ha tutte le carte in regola per dimostrarlo. E io invece sono uno dei talenti offensivi più forti che si siano mai visti in questa lega: messe insieme le due cose, rende bene l'idea dell'ampio spettro di talento da usare su cui possiamo fare affidamento”. Il giocatore dei Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns si esprime così in merito ai dubbi riguardo la sua convivenza in campo con Rudy Gobert, nuovo acquisto della franchigia.

Ora l'obiettivo del 27enne dominicano è quello di raggiungere grandi traguardi con la propria squadra, per raccogliere il frutto di anni di impegno: “Mi sono sacrificato: ho messo tutto in discussione quando sono arrivato in Nba, anche il mio corpo, per provare a portare questa squadra ai playoff. Ho sacrificato la mia vita, il tempo trascorso con mia madre, l'opinione pubblica che la gente ha di me. Tutto per provare a fare il meglio per la mia franchigia, per i miei compagni e per raggiungere traguardi ambiziosi”.

