Beauty Angel's festeggia 10 anni di attività nel campo dei trattamenti di estetica avanzata

( Reggio Calabria ) - Nuova brand image, collaborazioni prestigiose e servizi innovativi: il centro estetico di Rosarno (RC) celebra un importante traguardo.

Pubblicità

Beauty Angel's, il centro estetico sito nel cuore di Rosarno in provincia di Reggio Calabria, è pronto a festeggiare i suoi primi dieci anni di attività. L'evento che celebrerà questo importante punto di arrivo si terrà l'8 ottobre prossimo: «Una grande soddisfazione», esordisce Silvia Staltari che gestisce l'istituto di bellezza con la figlia Angela Scordino.

«Lavoro da 30 anni nel campo dell'estetica e questo centro è la realizzazione di un sogno che, con molto spirito di iniziativa e anche un pizzico di incoscienza, è diventato realtà proprio dieci anni fa. L'evoluzione dei servizi offerti è andata di pari passo con la mia esperienza: oggi la struttura è disposta su 3 piani e ospita 12 cabine e un'area vendita dedicata ai prodotti di bellezza e al make-up. All'interno del centro il mio team costantemente formato esegue trattamenti di estetica di base e avanzata per viso e corpo con tecnologie e strumentazione all'avanguardia. L'innovativo spazio riservato alla dermopigmentazione e il servizio di maquillage personalizzato per eventi e cerimonie completano la nostra offerta».

Per accogliere le numerose invitate, Beauty Angel's ha organizzato una giornata di grandi novità: «Non sarà solo un bel momento per festeggiare i nostri traguardi - spiega Angela Scordino -, ma anche un'occasione per presentare alla nostra clientela una collaborazione importante con Mesoestetic, un brand di natura farmaceutica che si distingue per l'alta qualità dei prodotti professionali e per i trattamenti innovativi, frutto di continua ricerca medico-scientifica. Beauty Angel's sarà presto centro pilota rappresentativo e tecnico per l'area Calabria Sud del prestigioso marchio. Durante la giornarà saranno presenti Vincenza Farina, formatrice nazionale dell'azienda, che illustrerà la nuova linea di prodotti ad azione epigenetica che sono la nuova frontiera della bellezza per combattere l'invecchiamento cutaneo, e il nutrizionista Giuseppe Cuzzocrea, che da qualche mese segue le clienti del nostro centro per ciò che riguarda l'alimentazione».

Le sorprese non finiscono qui: «In questa occasione – conclude Angela - sarà consegnata alle ospiti una card con interessanti scontistiche e le signore presenti saranno omaggiate di campioncini e cadeaux. Inoltre verrà anche inaugurata la nuova insegna del centro estetico che segna il nostro “nuovo corso” che passa anche da una brand image più moderna. La collaborazione con Mesoestetic segue dunque questa tendenza innovativa verso l'utilizzo di prodotti sempre più professionali e specifici per far sentire sempre belle e in forma le nostre clienti».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA