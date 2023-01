Benzina: ritocchi al rialzo, verde a 1,877 euro al litro

ROMA, 27 GEN - Ritocchi al rialzo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali in leggero rimbalzo, dopo due sedute in calo, a muoversi è Eni con 1 centesimo in più sui prezzi raccomandati di benzina e diesel. Lo rileva Quotidiano energia, secondo cui, in attesa di assorbire quest'ultimo intervento, i prezzi praticati alla pompa continuano a salire a valle dei precedenti aumenti. Nel dettaglio, in base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26 gennaio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,877 euro al litro (1,872 il dato precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,919 (contro 1,914). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,014 euro al litro (2,007 il valore precedente), mentre la media del diesel servito è 2,057 euro al litro (contro 2,051).

