Bertazzoni: il Made in Italy cui il mondo non rinuncia

(Resia Udine 18 ottobre 2022) - L'azienda, 140 anni di storia, continua a imporsi in Europa, Asia, America, per il suo stile iconico e la performante tecnologia. I suoi elettrodomestici accrescono il valore degli immobili. In crescita anche le vendite online

Resia Udine 18 ottobre 2022 - Il mercato italiano e quello internazionale sono disposti a spendere dal 20 al 50 per cento in più per il design e la qualità italiani. Lo stress che i consumatori stanno vivendo non intaccherà la tendenza a prediligere il Made in Italy. La conferma arriva da un brand iconico come Bertazzoni, che con i suoi elettrodomestici raffinatissimi nelle linee e avanzati nella tecnologia continua una storia cominciata 140 anni fa.

È una storia che oggi continua affrontando anche la vendita online. «Una sfida difficile per un prodotto come il nostro – considera Valentina Bertazzoni, direttore Stile e Comunicazione dell'azienda -, ma non impossibile e di grande portata». Tanto che la vendita a distanza sta crescendo ogni anno. Dal 2019 ad oggi a livello europeo è aumentata di anno in anno in modo esponenziale fino a superare il 28%, mentre sul mercato italiano ha raggiunto il 13 per cento.

Europa, Stati Uniti e Canada, Asia: i prodotti Bertazzoni sono conosciuti in tutto il mondo e Bertazzoni conosce il mondo che, pur nelle sue varietà, condivide alcune caratteristiche: «I nostri clienti cercano design, autenticità, performance e ispirazione», spiega l'imprenditrice che coordina il centro aziendale Stile e i migliori designer italiani per ottenere il design iconico degli elettrodomestici per la cottura, frigoriferi, cappe, lavastoviglie e accessori delle serie Professional, Modern, Master e Heritage.

Il brand, giunto alla sesta generazione, esporta un terzo della propria produzione sul mercato nordamericano, dove l'azienda prevede «un importante sviluppo del project business, perché lì si realizzano immobili di molte unità abitative, con bagno e cucina già attrezzati. Per aumentare il valore delle proprietà immobiliari – spiega l'imprenditrice -, il design è considerato uno dei migliori investimenti. Perciò, elettrodomestici ad alto contenuto stilistico e ingegneristico come i nostri sono alleati ideali». Inoltre, questo mercato sta cominciando ora a maturare una certa sensibilità nei confronti del risparmio energetico e della produzione di energia dalle fonti rinnovabili. È, dunque, una piazza in cui c'è un importante potenziale di acquirenti prodotti green, come «i piani di cottura a induzione, efficienti e sicuri della nostra azienda. Prodotti su cui, per altro, riusciamo a essere molto competitivi rispetto ai brand americani».

Sfidante, ma interessante, il mercato europeo dove «ognuno vuole una cucina disegnata sui propri fabbisogni quotidiani, tanto che non c'è una uguale all'altra», sollecitando così tutta la creatività Bertazzoni.

In Asia, poi, «si aspira a status e lifestyle italiani. È un mercato più giovane rispetto a quello europeo e con grandi potenzialità. Gli acquirenti si lasciano guidare dal design e sono molto esigenti riguardo alle performance degli elettrodomestici».

Uniti dalla passione per il Made in Italy, questi mercati si differenziano per aspetti legati alle politiche economiche dei contesti: «Il Nord America risponde con immediatezza agli andamenti altalenanti dell'economia, con una domanda che s'impenna o decresce repentinamente, complicando la programmazione di aziende che non operano just in time – racconta Valentina Bertazzoni -. L'Asia è pervasa da una latente instabilità, a seconda delle politiche economiche degli Stati. L'Europa invece – conclude l'imprenditrice – è profondamente diversa al suo interno soprattutto per le sue molteplici usanze culinarie, che si riverberano sulle scelte degli elettrodomestici».

