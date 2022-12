Biathlon: Cdm, svedese Magnusson vince sprint di Le Grand/Bornand e Vittozzi sesta

Annecy, 16 dic. - Successo di Anna Magnusson nella sprint femminile di Annecy/Le Grand Bornand valevole per la Coppa del mondo. La svedese ha concluso senza errori il percorso con il tempo di 21'04″7, con il quale ha preceduto sul traguardo la connazionale Linn Persson di 12″8, con quest'ultima che ha commesso un errore, mentre la tedesca Denise Hermann è finita terza a 15″2 con un errore. In casa Italia buona prestazione di Lisa Vittozzi, sesta a 31″8 con una prova perfetta al poligono Il ritardo accumulato consente alla sappadina del Centro Sportivo Carabinieri di guardare alla pursuit di sabato 17 dicembre (ore 14.15) con grande ottimismo. Una gara di rincorsa aspetta invee Dorothea Wierer, tredicesima al traguardo con 48″7 e un errore al poligono. Più attardate le giovani azzurre schierate nell'occasione: Samuela Comola è finita 44esima a 1'40″9 con un errore, Hannah Auchentaller 47esima con zero errori a 1'45″8 e Rebecca Passler 71esima con tre errori a 2'47″6. In classifica generale Julia Simon con 336 punti su Denise Herrmann con 300, al terzo posto risale Vittozzi con 282, Wierer è decima con 202.

