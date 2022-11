Biathlon: Cdm, Vittozzi terza nell'individuale di Kontiolahti

Kontiolahti, 30 nov. -Lisa Vittozzi rialza il capo nell'individuale di apertura della stagione a Kontiolahti e torna sul podio di Coppa del mondo, dopo una stagione difficile, superata ora dal risultato sulle nevi finlandesi. La 27enne carabiniera di Sappada ha messo in pista una gara superlativa, conquistando il podio numero 13 in Coppa del mondo della carriera, commettendo un solo errore al primo poligono, per poi proseguire con una serie di netti che le ha permesso di risalire posizioni su posizioni fino ad approcciare il podio finale a 39″7 da Hanna Oeberg, che ha chiuso con il tempo di 43'53″8, davanti a Ingrid Tandrevold, staccata di 36″5 dalla vincitrice. La precisione al tiro si è unita ad una gran velocità sugli sci, che ha chiuso con il sesto tempo assoluto sugli sci, e tutto ha portato Lisa Vittozzi a ergersi quale terza forza della gara. Dorothea Wierer aveva cominciato bene la gara, con un solo errore nel secondo poligono. Poi le condizioni sono cambiate e per la campionessa azzurra sono arrivati altri tre errori all'ultima serie di tiro che hanno costretto la portacolori delle Fiamme Gialle a terminare a 4'29″5 dalla prima, oltre la trentesima posizione ma in zona punti con la 38/a piazza. Discreta gara per Michela Carrara che commette quattro errori e chiude con un distacco di 5'30″4 al 43/o posto. Rebecca Passler, con tre errori e 5'39″0 è 47/a, porta a casa una buona gara e impressiona per la velocità al tiro. Più attardata Samuela Comola, con quattro errori e 7 minuti di svantaggio dalla prima.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA