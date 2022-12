Biathlon: Vittozzi, 'secondo posto in classifica merito del lavoro fatto e delle batoste prese'

Roma, 17 dic. "Il secondo poligono mi è costato purtroppo la vittoria, quei due errori non ci stavano, però ho cercato di tenere duro, pensando che poi c'erano i poligoni in piedi nella terza e quarta serie, per raggiungere il podio che rappresentava l'obiettivo della vigilia. La mia forma sugli sci è molto buona e mi ha permesso di rimanere davanti. Adesso mi ritrovo al secondo posto in classifica e rappresenta un momento importante per quanto lavoro c'è dietro e per le batoste che ho preso". Lo dice Lisa Vittozzi, dopo il secondo posto nel pursuit di Le Grand Bornand.

"Tornare al livello di prima è una grande soddisfazione, spero ci continuare bene per lottare il più a lungo possibile per il primo posto. Domenica chiudiamo la trasferta francese con una mass start, cercherò di rimanere ancora al top, bisogna essere concentrati, perchè e' sempre importante rimanere davanti e prendere punti, poi faremo le somme alla fine".

