Biden, un anno dopo Kiev è in piedi, la democrazia resiste

ROMA, 20 FEB - "Un anno dopo, Kiev e l'Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden incontrando Zelensky al palazzo presidenziale di Kiev. "Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso". "Nell'ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall'Atlantico al Pacifico per aiutare l'Ucraina a difendersi con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà". Lo ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden in una nota rilasciata dalla Casa Bianca.

