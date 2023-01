Bielorussia: iniziato a Minsk processo a Nobel per la pace Bialiatski

Minsk, 5 gen. E' iniziato a Minsk il processo al premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, detenuto dal 2021 in carcere con l'accusa di contrabbando di denaro allo scopo di finanziare l'opposizione e di finanziamento di azioni che violano gravemente l'ordine pubblico in Bielorussia, imputazioni per le quali rischia dai 7 ai 12 anni di reclusione.

Pubblicità

Il fondatore di Viasna (Primavera), secondo la stessa organizzazione umanitaria, sarebbe stato presente in aula assieme ai suoi collaboratori Valentin Stefanovich e Vladimir Labkovich, anch'essi imputati assieme a e Dmytro Solovyov, che sarà invece processato in contumacia, poiché fuggito dalla Bielorussia. Bialiatski e i suoi collaboratori sono stati incarcerati dopo le manifestazioni di protesta contro la vittoria presidenziale di Alexander Lukashenko.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA