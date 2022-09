Bin Yousef Cargo offre eccellenti soluzioni di spedizione basate su 37 anni di eccellenza logistica e operativa in tutto il mondo

- Grazie a solide collaborazioni con reti apprezzate a livello globale, l'azienda è ben attrezzata per gestire il più grande evento sportivo globale del 2022

DOHA, Qatar, 21 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Bin Yousef Cargo, il principale fornitore di servizi logistici del Qatar, ha ribadito la propria disponibilità e preparazione a gestire la logistica del più grande e atteso evento sportivo mondiale che si terrà quest'anno in Qatar.

Le problematiche delle catene di approvvigionamento globali innescate dal COVID-19 e rafforzate dalla guerra in Ucraina e dall'atmosfera economica instabile hanno indotto il settore del trasporto merci a trasformarsi in un percorso a ostacoli che ha affrontato diverse sfide, tra cui l'elevato costo del trasporto, la mancanza di spazio per il trasporto merci, i lunghi tempi di transito e la bassa frequenza del trasporto aereo. In un ecosistema così instabile, Bin Yousef Cargo è emerso come uno dei soggetti più resilienti, in grado di affrontare la crisi.

I 37 anni di esperienza di Bin Yousef Cargo, la sua rete globale di partner e la sua efficienza dei processi logistici hanno garantito un flusso regolare ed efficace delle spedizioni da e verso il Qatar.

In vista del tanto atteso e maggiore evento calcistico mondiale, Bin Yousef Cargo si è imposto nello scenario post-pandemico delle spedizioni fornendo ai clienti soluzioni alternative per facilitare e velocizzare le spedizioni. La società è inoltre accreditata dall'International Road Transport (TIR) Agreement, un sistema di transito doganale internazionale con copertura in 66 Paesi per ridurre i tempi di transito tra le frontiere. Inoltre, Bin Yousef Cargo è accreditato come operatore economico autorizzato (AEO), il che significa che è approvato dall'amministrazione doganale nazionale per ottenere sdoganamenti più rapidi.

David Ford, COO di Bin Yousef Group, ha dichiarato: "Nonostante le chiare sfide che il settore del trasporto merci si trova ad affrontare in tutto il mondo, Bin Yousef Cargo è realmente prosperato negli ultimi due anni difficili. Come gruppo, Bin Yousef si impegna a rimanere agile in risposta alle circostanze globali in continua evoluzione, e Bin Yousef Cargo ne è l'esempio più rappresentativo.

"In futuro, la nostra strategia continuerà a sostenere l'economia del Qatar e a realizzare la sua vision.

"Bin Yousef Cargo sta già gestendo enormi volumi di spedizioni per facilitare il più grande evento sportivo globale dell'anno. Con quasi quattro decenni di esperienza nel settore del trasporto merci in Qatar, siamo strategicamente posizionati per fornire assistenza, specialmente in situazioni molto sensibili al fattore tempo".

Jiju Haneef, Director of Cargo Operations di Bin Yousef Group, ha dichiarato: "In qualità di partner logistico più affidabile del Qatar, il nostro approccio innovativo, le certificazioni globali e la solida rete di partner ci hanno consentito di continuare a fornire le migliori soluzioni con velocità ed efficienza. Siamo determinati a migliorare i nostri servizi per potenziare la supply chain del Qatar".

Bin Yousef Cargo si impegna a servire la nazione con una suite di servizi logistici completamente integrata in tutta la sua rete globale in 180 Paesi. L'azienda gode di forti associazioni con il Comitato Olimpico del Qatar, la Qatar Football Association, la Qatar Swimming Association, la FINA, la Qatar Tennis Federation, la Qatar Cycling Federation, il Longines Global Champions Tour, il CHI Al Shaqab e altri, ed è orgogliosa di sostenere gli sforzi del Qatar in vista dei prossimi eventi sportivi globali.

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web: www.binyousefcargo.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903706/Bin_Yousef_Cargo.jpg

Contatto: Rawan Yousif+974 33475991rawan.yousif@qanect.com

