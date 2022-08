Birredamanicomio.com, l'unico e-commerce di birre tra le eccellenze ITQF 2022/23

(Milano, 9/8/22) - Milano, 9 agosto 2022. È un traguardo centrato per il quarto anno consecutivo. Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com), e-commerce specializzato nella vendita di birre artigianali provenienti da tutto il mondo è stato inserito dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) nella classifica delle eccellenze dell'e-commerce italiano 2022/23.

In dettaglio, Birre da Manicomio occupa l'undicesima piazza della categoria Enoteche Online. Ha raggiunto un punteggio di 77,37, un valore sopra alla media del settore (74,09). Per entrare a far parte della prestigiosa classifica, il portale ha superato una selezione che ha coinvolto più di 8.000 store digitali, da cui sono emersi i migliori 750 attivi in Italia.

Già nel luglio del 2020 l'e-commerce si era posizionato al primo posto nella categoria Alcolici della classifica redatta da ITQF.

Cos'ha reso possibile il raggiungimento di un tale risultato? Sicuramente, vi è un impegno che passa dall'individuazione di oltre 1.000 birre artigianali, espressione di più di 100 etichette provenienti da tutto il mondo. Così, è stata costruita una proposta in grado di interpretare le più disparate preferenze: dai semplici amatori ai palati più raffinati.

Ad impreziosire l'esperienza d'acquisto online giungono ulteriori prerogative: l'elaborazione dell'ordine in 24 ore, spedizioni gratis a partire da importi di 100 euro, imballi sicuri e transazioni online prive di qualunque rischio. Senza dimenticare la politica soddisfatti o rimborsati.

L'individuazione della birra più adatta ai propri gusti diventa rapida grazie a percorsi di navigazione improntati alla semplicità. Si può trovare il sapore desiderato, ad esempio, scegliendo i piatti con cui abbinare la birra. È poi disponibile la ricerca per stile, per brand e tipo di birra.

Una nuova collaborazione tra specialisti per diventare il punto di riferimento nel panorama brassicolo online

Non soltanto importanti attestazioni conferite da enti autorevoli. Birredamanicomio.com approfitterà anche di un significativo potenziamento della sua presenza nel mercato virtuale, contando su un duplice contributo.

Da una parte, infatti, ci sarà l'apporto di Brewrise srl: leader nell'importazione di birre speciali da tutto il mondo in Italia, tra cui Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Gran Bretagna e Germania con numerosi birrifici esclusivi (quali Founders Brewing Co., Bières de Chimay, Avery Brewing Co., Brouwerij Lindemans, Deschutes Brewery, Westmalle, Ottakringer Breauerei di Vienna), e brand conosciuti (come ad esempio O'Hara's, Bush, Cuvée des Trolls, Kwak, Bruges de Zot).

Dall'altra, infine, Fattoretto Agency metterà in campo la sua specializzazione in SEO per e-commerce, con competenze specifiche in ambito Analytics e Digital PR. Strategie e tecniche operative concepite per l'incremento di utili e fatturato.

