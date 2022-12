Bluetti è stata nominata al CES 2023 Innovation Awards Honoree

Il programma del CES Innovation Awards, di proprietà e prodotto dalla Consumer Technology Association (CTA), è una competizione annuale che premia il design e la progettazione in 28 categorie di prodotti tecnologici di consumo. I prodotti che ottengono il punteggio più alto ricevono il riconoscimento di "Best of Innovation". Una giuria d'élite di esperti del settore, tra cui membri dei media, designer, ingegneri e altri, ha esaminato i prodotti presentati in base ad innovazione, ingegneria e funzionalità, estetica e design.

“È incoraggiante vincere il premio, che ci stimolerà a introdurre ulteriori innovazioni per soddisfare la domanda di energia in continua evoluzione", ha dichiarato James Ray, Direttore Marketing di BLUETTI.

Novità per il CES 2023

Il CES ha collaborato con la World Academy of Art and Science (WAAS) per mostrare il ruolo critico della tecnologia a sostegno degli sforzi delle Nazioni Unite per far progredire la sicurezza umana nel mondo. Per il CES 2023, il CTA ha introdotto una nuova categoria di premi per l'innovazione che mette in mostra le tecnologie che promuovono i diritti umani, infatti, la categoria “Sicurezza umana per tutti” comprende otto nuove sottocategorie tecnologiche.

I vincitori dei premi per l'innovazione del CES 2023, comprese le descrizioni e le foto dei prodotti, sono disponibili all'indirizzo CES.tech/innovation, mentre altro sarà rivelato a gennaio. Infatti, molti dei premiati presenteranno i loro prodotti vincenti nell'Innovation Awards Showcase del CES 2023.

Bluetti

https://it.bluettipower.eu/

