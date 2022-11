Roma, 11 nov "Tutta la mia solidarietà a Giorgia Meloni per un atto di violenza politica indegno di un Paese civile. In questo modo si rischia di far ripiombare l'Italia in un clima di odio che vorremmo finito per sempre". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.

