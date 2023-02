Borsa: Asia in frenata, nuovi timori sui tassi, Tokyo -0,37%

MILANO, 15 FEB - Borse in frenata in Asia e Pacifico all'indomani dei dati Usa sull'inflazione e dei timori su nuovi rialzi dei tassi, alimentati stamane dall'analogo dato del Regno Unito, complici i prezzi dei carburanti. Proprio il greggio appare in ribasso (Wti-1,48% a 77,88 euro al MWh) a seguito del rialzo superiore alle stime delle scorte settimanali Usa secondo l'Api, salite di 10,5 miliardi di barili. Tokyo ha ceduto lo 0,37%, Shanghai lo 0,39%, Taiwan l'1,42%, Seul l'1,53% e Sidney l'1,06%. Ancora aperte Hong Kong (-1,59%), Mumbai, invariata, e Singapore (-1,07%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street in vista della produzione industriale nell'Ue, delle richieste settimanali di mutui negli Usa, dove vengono diffuse anche le vendite al dettaglio e la produzione di gennaio, le scorte di magazzino di dicembre e il saldo delle scorte settimanali di greggio secondo secondo l'Eia (Energy Information Administration). In rialzo il dollaro a 0,933 euro, 133,29 yen e 0,826 sterline. Sulla piazza di Tokyo segno meno per Toyota (-0,45%) e Sony (-0,64%), bene invece Nikon (+2,21%) e Panasonic (+1,97%). In rialzo Adani (2,01%) a Mumbai.

