Borsa: Asia positiva con Tokyo,scommesse su Fed più morbida

MILANO, 24 GEN - Borse di Asia in rialzo e a scarto ridotto con le Piazze cinese chiuse per il Capodanno. Tokyo sale dell'1,46% in scia allo slancio dei tecnologici a Wall Street i cui future sono positivi così come lo sono quelli europei . Ad alimentare l'ottimismo, peraltro, anche le scommesse su aumento dei tassi meno aggressivo da parte della Fed . Tra i macro sotto la lente gli indici Pmi preliminari di gennaio di Usa e dell' Eurozona. I dati dovrebbero confermare la riduzione dei rischi sullo scenario tra fine 2022 e inizio 2023. Dagli Stati Uniti sono attesi i risultati di alcuni big tra cui General Electric, Johnson & Johnson, Microsoft.

