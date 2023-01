Borsa: Europa accelera dopo l'inflazione Usa, Milano +0,8%

MILANO, 12 GEN - Le Borse europee proseguono stabilmente in rialzo dopo il dato sull'inflazione negli Stati Uniti. Lo stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In luce Parigi e Madrid (+0,9%). Bene anche Londra e Francoforte (+0,7%) e Milano (+0,8%). Prosegue il calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 180 punti, con il rendimento del decennale italiano che cede 7 punti base al 3,94%. In flessione anche i tassi della Spagna al 3,1% e quello della Grecia al 3,99%. Sul versante valutario l'euro si rafforza sul dollaro a 1,0813 (+0,5%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA