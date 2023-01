Borsa:Europa accelera in attesa di Wall Street, Milano +0,6%

MILANO, 11 GEN - Le Borse europee accelerano in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I principali listini del Vecchio continente ritrovano un clima di ottimismo con gli investitori pronti a scommettere su decisioni meno aggressive da parte delle banche centrali. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In luce Francoforte (+1%). In rialzo anche Parigi (+0,9%), Londra e Milano (+0,6%) e Madrid (+0,2%). Le Borse sono sostenute dal comparto informatico (+1,2%), mentre si guarda alla situazione dei microchip. Bene anche le utility (+1%), con il prezzo del gas che scende a 67,10 euro al megawattora (-4%). Acquisti per il settore del lusso (+1,7%) dove brilla Lvmh (+1,7%), dopo il giro di poltrone che ha portato Pietro Beccari alla guida di Louis Vuitton e Delphine Arnault a capo di Christian Dior Couture. Positivo ma senza particolare slancio il comparto dell'energia (+0,2%), mentre il petrolio continua a salire. Il Wti si attesta a 75,44 dollari al barile (+0,4%) e il Brent a 80,58 dollari (+0,6%). Bene le banche (+0,3%) mentre sono in flessione le assicurazioni (-1%). In vista delle prossime mosse delle banche centrali si allenta la tensione sui titoli di Stato, con i tassi in netto calo. Lo spread tra Btp e Bund scende a 187 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,09% (-10 punti base). Scendono anche i tassi della Spagna al 3,24% (-8 punti) e quello della Grecia al 4,17% (-16 punti). In aumento dello 0,4% il prezzo dell'oro, a 1.884 dollari l'oncia, spinto dal calo del dollaro che rende il metallo un bene rifugio più appetibile. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0744 sul dollaro.

