Borsa: Europa allunga il passo con Milano che sale dell'1%

MILANO, 13 OTT - Le Borse europee prendono coraggio con in testa Milano che sale dell'1% con il Ftse Mib a 20.667 punti. Francoforte guadagna invece lo 0,77% e Parigi lo 0,42%. Più cauta Londra (+0,16%). I future su Wall Street si confermano positivi in attesa dell'inflazione Usa, prevista nel primo pomeriggio. Continuano ad andare bene i titoli legati all'energia, seguiti dai finanziari. A Piazza Affari resta l'evidenza di Tenaris (+3,1%%), Cnh (+2,4%), Banco Bpm (+3%). Mentre Mps, con i termini dell'aumento fissati e la ricapitalizzazione che partirà lunedì, resta in asta e cede un teorico 21,8% a 20,5 euro. Lo spread tra Btp e Bund, con le Camere alla prima seduta, oscilla sotto quota 239 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,66%. Il gas è poco sopra i 161 euro al megawattora con un rialzo contenuto (+0,75%). E altrettanto il petrolio con il wti sopra 87 dollari al barile (+0,21%) e il brent vicino a 93 dollari al barile (+0,31%). Per quanto riguarda i cambi l'euro sui apprezza sul dollaro con cui scambia 0,9738.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA