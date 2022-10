Borsa: Europa ben intonata con mosse su gas, Milano +0,7%

MILANO, 17 OTT - Le Borse europee sono ben intonate a metà giornata, così come lo sono i future su Wall Street. I mercati sono spinti dalle mosse che l'Ue intende intraprendere per porre un freno al prezzo del gas, tra cui un indice alternativo al Ttf di Amsterdam. Tra le Piazze migliori Madrid che guadagna l'1,6%. Salgono poi Milano (Ftse Mib +0,7% a 21.096 punti), Francoforte e Parigi (entrambe (+0,65%) e Londra (+0,6%) quest'ultima con sterlina (+0,6% sull'euro e +0,8% sul dollaro) e bond in rialzo mentre il neo cancelliere britannico dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha annunciato un pesante ridimensionamento non solo dei tagli fiscali in deficit, ma anche delle sovvenzioni pubbliche annunciate dal governo di Liz Truss il mese scorso. A Piazza Affari resta sempre sotto la lente Mps al primo giorno dell'aumento di capitale. I diritti confermano il crollo (-88,64%) a 0,89 euro. Le azioni cedono il 2,5% e restano sulla soglia dei 2 euro. Piatta Tim (+0,12%) dopo la flessione iniziale in scia al taglio del rating da parte di S&P. Tra le blue-chip la migliore resta Tenaris (+2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile sui 245 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,68%. Risale a quota 137 euro al megawattora il gas riducendo il calo al 3,9%. Sul fronte dei cambi l'euro è stabile a 0,975 sul dollaro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA