Borsa: Europa bene con Wall Street, Milano svetta con conti

MILANO, 03 AGO - Le Borse europee proseguono con buona lena dopo l'avvio deciso di Wall Street, con gli investitori che tirano un sospiro di sollievo per la conclusione della visita della speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, all'origine di forti tensioni tra Cina e Usa. Milano avanza dello 0,8%, davanti a Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,4%) e Londra (+0,3%) mentre anche a New York i future sono positivi. Frena la corsa il petrolio, che azzera i rialzi messi a segno dopo il mini aumento della produzione deciso dall'Opec+, con il wti che torna a 94,5 dollari al barile e il brent che si appiattisce verso quota 100 mentre il gas è poco mosso sulla piazza di Amsterdam a quota 204. Ripiega a quota 215 lo spread Btp-Bund, in calo di ben 8 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano è fermo al 3,05%, in un contesto di vendite generalizzate per i titoli di Stato dell'Eurozona e dei Treasury americani, che scontano la posizione aggressiva sui tassi espressa da James Bullard. Sul listino milanese corrono Banco Bpm (+4,8%), Bper (+4,2%) e Pirelli (+3,5%), in attesa dei conti che verranno resi noti oggi e domani. Acquisti su Diasorin (+4,3%) e Mediolanum (+4,7%) dopo le trimestrali convincenti Mentre Tim scatta (+3,9%) sulle indiscrezioni di Bloomberg per un possibile rialzo dell'outlook 2022. Amplifon e Saipem avanzano del 2,7%. Vendite invece su Interpump (-2,2%), campari (-0,9%) e Italgas (-0,9%). Tod's balza del 20,2% a 40,18 euro, appena sopra il prezzo dell'Opa annunciata dalla famiglia Della Valle.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA