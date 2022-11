Borsa: Europa cauta dopo Pmi e in attesa Fed, Milano +0,15%

MILANO, 02 NOV - Le Borse europee si mostrano caute e in ordine sparso in attesa della Fed sui tassi stasera. Milano segna un +0,15% con il Ftse Mib a 22.829 punti, Parigi registra un +0,21%. Sotto la parità Francoforte (-0,06%) e Londra (-0,10%). Tutti in calo i pmi manifatturieri, quello dell'Eurozona è il peggiore dal Covid. L'indice d'area del Vecchio Continente ondeggia sulla parità con i titoli legati all'immobiliare sotto pressione. I future su Wall Street sono in flessione. Lo spread tra Btp e Bund è nell'area dei 216 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,3%. Il gas sale del 7% a 124 euro al megawattora. In lieve rialzo il petrolio con il wti sopra 88 dollari al barile (+0,2%) e il brent poco sotto i 95 dollari al barile (+0,08%). Sul fronte dei cambi l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 0,9895.

