Borsa: Europa cauta dopo Wall Street e in attesa della Fed

MILANO, 14 DIC - Le Borse europee confermano la cautela con l'avvio di Wall Street positivo. Milano si muove poco sotto la parità (Ftse Mib -0,15% a 24.616 punti). Tra le altre Francoforte cede lo 0,5%, Parigi lo 0,27% e Londra lo 0,14%. Sotto la lente restano le decisioni della Fed, questa sera, e quelle di Bank of England e Bce, domani. Sempre in tensione i titoli di Stato nell'attesa dell'avvio del quantitative tightening della Bce che costringerà il mercato a farsi carico dell'acquisto dei bond che Francoforte non assorbirà più. Lo spread tra Btp e Bund è 192 euro con il rendimento del decennale italiano al 3,84%. Tra le materie prime Il gas è 130 euro con una flessione per i Ttf ad Amsterdam di circa il 5%. Sale invece il petrolio con il wti poco sotto i 77 dollari al barile (+2%) e il brent a 82 dollari (+1,7%). Per i cambi l'euro scambia a 1,0649 con l'euro.

