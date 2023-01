Borsa: Europa cauta guarda a Fed e Bce, Milano +0,01%

MILANO, 24 GEN - Borse europee caute dopo un avvio promettente in scia all'Asia e alle scommesse su una Fed più morbida sui tassi. La lente è, dunque, sempre sulle banche centrale con una Bce attesa essere più aggressiva, specie dopo la crescita dell'indice Pmi dell'Eurozona, diffuso oggi. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è piatto con i titoli dell'energia sotto vendita mentre prosegue la flessione del gas con gli stoccaggi elevati. Ad Amsterdam i Ttf cedono il 10% a 59 euro. Da registrare, peraltro, la riparazione di un impianto Gnl in Texas . Tra le singole Piazze a ridosso della parità Francoforte (-0,08%) e Milano (Ftse Mib +0,01% a 25.822 punti) con Tim che lima a +0,38% e la Juve che gira a -0,06%. Tiene Parigi (+0,16%) mentre Londra cede lo 0,54%. Lo spread tra Btp e Bund stabile a 179 punti e il rendimento del decennale italiano sempre sotto il 4%. Tra le commodity, il petrolio è in lieve rialzo con il wti che sfiora gli 82 dollari al barile (+0,3%) e il brent oltre gli 88 dollari (+0,25%). Quanti ai cambi l'euro è abbastanza stabile e scambia a 1,0872. con la divisa americana.

