Borsa: Europa cauta in attesa Fed, vola il grano, giù il gas

MILANO, 31 OTT - Le Borse europee proseguono all'insegna della cautela dopo i dati sull'inflazione dell'Eurozona, che segna un nuovo record del 10,7% ad ottobre mentre la crescita frena nel terzo trimestre allo 0,2%. I listini si muovono attorno alla parità con Milano che sale dello 0,3%, Londra dello 0,2%, Francoforte dello 0,1% mentre Parigi cede lo 0,2% e Madrid lo 0,1% in vista di nuovi rialzi dei tassi che in settimana verranno decidi dalla Fed e della Bank of England. Sul fronte dei bond non si registrano eccessive tensioni, con lo spread Btp-Bund in leggero allargamento a 208 punti base e il rendimento dei decennali italiani in rialzo di 6 punti base al 4,22%, sostanzialmente in linea con gli altri titoli di Stato dell'area. L'euro si indebolisce a 0,993 sul dollaro (-0,3%), scontando il rafforzamento della valuta americana in vista del taglio dei tassi della Fed. Le temperature fuori stagione fanno scendere il prezzo del gas a 129,5 euro al megawattora (-7,2%), consentendo ai Paesi dell'area di aumentare le scorte, arrivate al 94,3% nell'Unione Europea. In calo anche il prezzo del petrolio (wti -1,6% a 86,46 dollari al barile e brent -1,3% a 94,53), che sconta i timori di un rallentamento dell'economia globale, accentuati dall'indice pmi cinese e dal pil europeo. Vola invece il grano (+6%) dopo lo stop di Mosca all'accordo per il transito dele navi ucraine dal Mar Nero. A Piazza Affari si mettono in luce Campari (+2,5%) con lo shopping negli Usa, Unicredit (+2,4%) con l'aumento delle stime sul margine di interesse nel 2022, Bper (+1,6%) e Intesa (+1,3%) mentre soffrono Moncler (-2,2%), Banca Generali (-2,1%) e Interpump (-1,7%). Mps avanza dell'1,5% nell'ultimo giorno di esercizio dei diritti ma resta sotto i 2 euro a cui vengono offerte le azioni dell'aumento di capitale.

