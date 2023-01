Borsa: Europa chiude contrastata, si guarda a banche centrali

MILANO, 05 GEN - Le Borse europee chiudono contrastate nel giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin annuncia il cessate il fuoco in Ucraina per il 6 e 7 gennaio in occasione del natale ortodosso. I principali listini del Vecchio continente hanno risentito del netto calo di Wall Street dopo i dati sul mercato del lavoro. L'aumento delle assunzioni e il calo delle richieste di disoccupazione in Usa, secondo gli analisti, porterebbero la Fed a non allentare la presa sul rialzo dei tassi. Seduta in calo per Francoforte (-0,38%) e Parigi (-0,22%). In rialzo Londra (+0,64%) e Madrid (+0,51%).

