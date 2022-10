Borsa: Europa conferma buon passo con Wall Street, Milano +2,2%

MILANO, 18 OTT - Le Borse europee confermano il buon passo con l'avvio di Wall Street. In testa sempre Milano (+2,23%, Ftse Mib a 21.793 punti) con Tim in vetta. Bene poi Francoforte (+2,11%) e, a seguire, Parigi (+1,5%) e Londra (+1%). Quest'ultima mentre già vacilla la premier Liz Truss di cui, secondo i sondaggi, la maggioranza degli iscritti Tory vuole le dimissioni. Sempre sotto la lente il gas con le mosse Ue che puntano ad un price cap dinamico. I Ttf ad Amsterdam che hanno aggiornato i minimi di giornata a 113,5 euro, viaggiano su quota 114,5 euro mantenendo un calo di oltre il 10%. Si conferma poi l'allentamento delle tensioni sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che continua a scendere e tocca i 237 punti con il rendimento del decennale italiano che cala al 4,62%. Sul fronte dei cambi l'euro è stabile sul dollaro a 0,9873 mentre la sterlina è in calo dello 0,5% sulla moneta unica e di uno 0,25% nei confronti del biglietto verde.

