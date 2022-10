Borsa: Europa conferma il rosso, gas oscilla a 115 euro

MILANO, 21 OTT - Le Borse europee confermano la battuta d'arresto con i timori di recessione che tornano a spaventare i listini. Mentre il gas scende a 115 euro, dopo una brevissima incursione a 112, con l'accordo nell'Ue che prevede anche il price cap. La giornata è segnata dalle tensioni su i titoli di Stato con Treasury a 10 anni che toccando il 4,28% viaggiano sui massimi dal 2007. I future su Wall Street sono in flessione. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un punto e mezzo con le vendite che piegano in particolare i titoli legati all'immobiliare, ai beni di consumo. Tra le singole Piazze Milano cede l'1,7% con il Ftse Mib che tiene i 21mila punti (21.348). Restano le vendite su Interpump (-2,75%), Moncler (-3,2%), Cnh (-2,4%), Saipem (-2%). Quanto a Mps, i diritti perdono il 5,4% a 0,97 euro mentre le azioni restano sopra i 2 euro (-0,12%). Prevista in serata l'agenzia di rating S&P che si pronuncerà sul rating dell'Italia , attualmente BBB con outlook stabile. Lo spread è poco mosso e naviga a 236 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,85% mentre si attende la formazione del nuovo esecutivo. Per il resto Parigi perde l'1,72, Francoforte l'1,55%. Meno ampio il calo di Londra (-0,83%) alla prese con l'ennesima crisi di governo dopo l'esperienza lampo da premier di Liz Truss. Sul fronte dei cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia 0,9744. Calo anche per la sterlina sulla moneta unica (-0,72%) e soprattutto sul biglietto verde (-1,1%)

