Borsa: Europa contrastata, futures Usa in calo, Milano -0,2%

MILANO, 26 AGO - Borse europee contrastate nel secondo giorno del simposio Fed di Jackson Hole, in attesa dell'intervento del presidente Jerome Powell sulle future mosse della Banca centrale Usa. La migliore è Londra (+0,3%), seguita da Madrid (+0,2%) e Parigi (+0,05%). Girano in calo invece Francoforte (-0,05%) e Milano (-0,25%),, con i futures Usa negativi. Meglio delle stime la fiducia dei consumatori in Francia in agosto, a 82 punti contro i 79 previsti e gli 80 di luglio, mentre in Italia la fiducia dei consumatori è salita inaspettatamente da 94,8 a 98,3 punti in agosto, a fronte dei 92,5 previsti. In calo invece il sentimento delle imprese, sceso da 106,4 a 104,3 punti, contro i 104,4 previsti. In arrivo dagli Usa i consumi e le spese personali di luglio. In rialzo del greggio (Wti +1,1% a 93,56 dollari al barile), mentre si riporta sotto i 300 euro il gas naturale (-6,97% a 299 euro al MWh i futures su settembre ad Amsterdam). Contrastati i petroliferi, con rialzi per Bp (+0,6%), Shell (+0,55%) e TotalEnergies (+0,5%) ed Eni negativa (-0,8%). Va meglio ai bancari Commerzbank (+2,4%), Sabadell (+2,26%), SocGen (+2,1%), Hsbc (+1,57%), Santander (+1,41%) e Bnp (+1,24%). Più caute le italiane Unicredit (+0,1%) e Banco Bpm (+0,04%), che azzerano il rialzo, mentre Intesa (-0,18%) e Bper (-0,23%) girano in negativo. Sale il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, ormai quasi a 228 punti (227,7), mentre il rendimento annuo italiano cresce del 7,3% al 3,6%.

