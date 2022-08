Borsa: Europa debole, tiene Milano. Gas giù, corre petrolio

MILANO, 23 AGO - Le Borse europee arrivano a metà seduta con gli indici in rosso, in un clima che continua ad essere di apprensione per la tenuta dell'economia del Vecchio Continente, messa sotto pressione dalla corsa dei prezzi, dalla guerra e dalla stretta monetaria. Londra cede lo 0,7%, Madrid lo 0,6%, Parigi lo 0,3% e Francoforte lo 0,2% mentre Milano è l'unica Borsa a muoversi in controtendenza (+0,5%), pur dimezzando i guadagni rispetto ai massimi della mattinata. In lieve rialzo i future su Wall Street, anch'essa convalescente dopo il tonfo di ieri. L'euro continua a trattare sotto la parità con il dollaro, a 0,993, anche se sopra i minimi di 0,9901, schiacciato dai timori sull'economia europea e dalla forza del biglietto verde. In calo il gas, che dopo i forti rialzi delle ultime sedute cede il 2,7% a 269,2 euro, mentre corre il prezzo del petrolio (Wti +1,6% a 91,8 dollari) con l'Arabia Saudita che ipotizza anche un taglio della produzione per far fronte a un mercato future volatile e disconnesso con i fondamentali di domanda e offerta del mercato fisico. Lo spread Btp-Bund rallenta a 232 punti con il rendimento del nostro decennale in rialzo di 3 punti base al 3,64%. A Piazza Affari corre l'energia con Tenaris (+6,8%), Saipem (+7,1%) ed Eni (+2,9%), bene anche Unipol (+2,2%), Tim (+1,7%) e Bper (+1,6%) mentre scivolano Diasorin (+2,1%), Amplifon (+1,8%), Mps (+1,8%) e Inwit (+1,8%).

