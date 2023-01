Borsa: Europa e bond al palo in attesa dell'inflazione Ue

MILANO, 06 GEN - Borse europee poco mosse in avvio di seduta in attesa di conoscere il dato sull'inflazione dell'Eurozona a dicembre, attesa in rallentamento al 9,5%. Gli investitori confidano che una frenata della dinamica dei prezzi possa indurre la Bce a non calcare troppo la mano sui tassi. Milano avanza dello 0,15%, Londra dello 0,2% mentre Parigi cede lo 0,05% e Francoforte lo 0,12%. In lieve rialzo anche i future sugli indici di Wall Street, che attende i dati sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla disoccupazione e spera che un indebolimento del mercato del lavoro americano possa tradursi in una Fed meno aggressiva. Fermi anche i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona mentre lo spread Btp-Bund risale da 200 a 203 punti base, con il decennale italiano al 4,33%. Sul fronte energetico il gas recupera parte delle perdite dell'avvio e cede ad Amsterdam lo 0,4% a 72,1 euro al megawattora mentre il petrolio perde smalto e si appiattisce, con il Wti invariato a 73,7 dollari al barile.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA