Borsa: Europa fiacca attende Wall Street, salgono future Usa

MILANO, 05 GEN - Borse europee fiacche in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in netto rialzo. Dopo l'inflazione che rallenta anche in Italia, dopo Francia e Germania, l'attenzione degli investitori si concentra ora su una serie di dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Sotto i riflettori restano le prossime mosse delle banche centrali circa il rialzo dei tassi per raffreddare la corsa dei prezzi. In rialzo l'euro sul dollaro a 1,0609 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Bene Londra e Madrid (+0,5%), piatte Parigi (+0,09%) e Francoforte (-0,01%), positiva Milano (+0,2%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'informatica (+0,8%). Bene anche l'energia (+0,7%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti si attesta a 74,35 dollari al barile (+2,1%) e il brent a 79,49 dollari (+2,1%). Poco mosse le utility (+0,05%), con il gas che torna a salire. Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 68,3 euro al megawattora (+5,2%). Tra i comparti azionari sono in rialzo anche le Tlc (+0,4%) e le auto (+0,9%). Bene le banche (+0,6%), in calo le assicurazioni (-1%), mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono poco variati. Lo spread tra Btp e Bund sale a 200 punti, dopo essere sceso a 199 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,29%. Tra le materie prime sono in calo i metalli con l'oro che cede lo 0,2 a 1.845 dollari l'oncia e l'argento a 23,42 dollari (-0,3%).

