Borsa: Europa fiacche in attesa Bce, Milano incerta

MILANO, 06 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente in terreno marginalmente positivo in attesa della Bce, che a metà giornata diffonderà le minute sulle ultime decisioni di politica monetaria e a breve dovrebbe avviare una riflessione sul 'quantitative tightening', che ridurrebbe i livelli di liquidità distribuita e potrebbe far soffrire i titoli dei Paesi 'periferici' o con il maggior debito, per prima l'Italia. In Europa la Borsa migliore resta quella di Francoforte, che sale dello 0,5%, mentre Londra è la più cauta e ondeggia attorno alla parità. Piazza Affari (indice Ftse Mib +0,1%, con i primi tentativi di escursione in terreno negativo) si è 'mangiata' quasi tutto il timido rialzo iniziale, appesantita da Banco Bpm che scende di oltre tre punti percentuali, seguita da Banca Generali in calo del 2,4%. Generalmente debole il settore del credito che guarda anche alla leggera tensione arrivata sui bond continentali, con il rendimento del Btp decennale al 4,47% e lo spread a quota 242. Dopo una partenza tranquilla, Mps cede il 3% a 22,8 euro in attesa di novità sull'aumento di capitale.

