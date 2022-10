Borsa: Europa, finale contrastato, bene New York, Milano -0,2%

MILANO, 28 OTT - Borse europee contrastate nel finale dell'ultima seduta della settimana con gli indici Usa in rialzo di oltre 1,5 punti percentuali dopo dati macroeconomici favorevoli. Tra questi la fiducia dei consumatori del Michigan, salita oltre le stime a 59,9 punti. Parigi guadagna lo 0,5% e Francoforte lo 0,25%. In calo invece Milano (-0,2%), Madrid (-0,3%) e Londra (-0,35%). Resta alta la tensione sui titoli di Stato. Il differenziale tra Btp italiani e buind decennali tedeschi sale a 209,1 punti, mentre il rendimento annuo italiano ne guadagna 19 al 4,175% e quello tedesco 12,7 al 2,083%. Si rafforza con i rendimenti di Btp e Bund tedeschi in crescita rispettivamente di 20,5 punti al 4,18% e di 15,4 punti al 2,11%. Contrastati il greggio (Wti -1% a 88,2dollari al barile) e il gas (+2,44% a 110 euro al MWh ad Amsterdam). in calo l'oro (-0,74% a 1..648,67 dollari l'oncia) e i principali metalli. Si rafforza il dollaro, che si mantiene sopra la parità a 1,005 euro, mentre arretra nei confronti della sterlina a 86,32 penny. Riducono il calo i produttori di semiconduttori ams-Osram (-2,5%) e Stm ( -2,2%). Effetto conti trimestrali su Volkswagen (-1,76%). Più caute Mercedes (-0,68%), che li ha diffusi due giorni fa, e Stellantis (-0,84%), che si prepara a farlo il prossimo 3 novembre. Bene i petroliferi Eni (+1,77%) e TotalEnergies (+0,97%) dopo le rispettive trimestrali, cauta Shell (+0,18%), in controtendenza Bp (-1,85%). In campo sale Banco Bpm (+1,26%), gira in calo Unicredit (-0,31%), pesano NatWest (-9,12%) dopo la trimestrale e CaixaBank (-6,98%) dopo l'allarme degli analisti che temono un nuovo aumento di capitale, Giù Barclays (-3,06%), fresca di trimestrale, rimbalza invece Credit Suisse (+1,39%) dopo il tonfo della vigilia a seguito del maxi-rosso da 5,9 miliardi di franchi e l'annunciato aumento di capitale da 4 miliardi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA