Borsa: Europa frena, pesano Fed e gas, Milano -1,4%

MILANO, 22 AGO - Borse europee deboli in avvio di settimana, con lo spettro della Fed che incombe sui mercati in vista del summit di Jackson Hole che precede il fine settimana. Gli investitori si attendono infatti una conferma sulle intenzioni della Banca Centrale Usa in materia di tassi per far fronte all'inflazione galoppante, cui contribuisce il costo del gas. Con l'annuncio di un nuovo blocco del gasdotto Nord Stream per 3 giorni da parte di Gazprom le quotazioni del metano schizzano oggi di oltre il 10,5% sopra i 270 euro al MWh ad Amstrerdam. Stabile a 228 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. La peggiore oggi è Milano (-1,4%), preceduta da Francoforte (-1,35%), Parigi (-1,2%),, Madrid (-1,1%) e Londra (-0,5%). Il calo del greggio (Wti -1,45% a 89,45 dollari al barile) frena i petroliferi Eni (-1,4%), Shell (-1%), Bp (-0,85%) e TotalEnergies (-0,8%). Ma le perdite maggiori si registrano nel comparto auto a partire da Stellantis e Volkswagen (-3% entrambe) e dalla holding Porsche (-3,2%), in vista dello scorporo e della quotazione dell'omonimo produttore di auto sportive in autunno. Cedono anche Renault (-2,75%), Mercedes e Bmw (-2,3% entrambe). Pesante Iveco (-3,5%). In picchiata anche i produttori di semiconduttori Be (-3%), Nordic (-2,8%), Asm (-2,4%) ed Stm (-1,4%). Sotto pressione infine i bancari Unicredit (-3,25%), SocGen (-2,85%), Commerzbank (-2,7%), Bbva (-2,65%) e Intesa (-2,8%), insieme a Sabadell (-2,45%), Bnp (-2,4%) e Santander (-2,2%). Positivi i farmaceutici Siegfrid Holdign (+1,87%), Sanofi (+1,05%) e AstraZeneca (+1%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA