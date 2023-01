Borsa: Europa in calo guarda a banche centrali, Milano -0,2%

MILANO, 17 GEN - Le Borse europee girano in calo con gli investitori che attendono segnali sulle prossime mosse delle banche centrali. Dopo le parole del capo economista della Bce Philip Lane, i mercati temono una ulteriore stretta aggressiva dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0825 sul dollaro. Arresta la corsa l'oro che scende dello 0,3% a 1.910 dollari l'oncia. Lo stoxx 600 cede lo 0,2%. In flessione Milano, Francoforte e Parigi (-0,2%), Londra e Madrid (-0,1%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto tecnologico (-0,9%). Male anche le auto e le compagnie aeree (-0,8%). In calo le utility (-0,3%), con il prezzo del gas che torna a scendere dopo un avvio in lieve rialzo. Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 53,6 euro al megawattora (-3,3%). Giornata negativa anche per le banche (-0,4%). I rendimenti dei titoli di Stato registrano un lieve rialzo. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 185 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,03% (+3 punti base). Poco mosso il settore azionario delle Tlc mentre sale l'energia (+0,3%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,4% a 79,5 dollari il barile. Il Brent sale dello 0,5% a 84,85 dollari. Sul versante delle materie prime si registra un calo del rame che scende dello 0,9% e del minerale di ferro (-1,4%) che ritraccia dopo il balzo di ieri.

