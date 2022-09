Borsa: Europa in calo tra rialzo tassi e rischi recessione

MILANO, 01 SET - Borse europee in calo a metà seduta mentre aumentano i rischi di una recessione globale, anche alla luce degli ultimi dati sulla manifattura. L'attenzione degli investitori è rivolta principalmente alle banche centrali, con l'ipotesi di iniziative aggressive sul rialzo dei tassi per frenare la corsa dell'inflazione. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,5%. Nel Vecchio continente rallentano Londra e Parigi (-1,5%). In territorio negativo anche Francoforte (-1,2%), Milano (-1,1%) e Madrid (-0,8%). Sui listini pesa il comparto tecnologico (-1,5%). Male anche le banche (-1,1%) mentre continuano le tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 236 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,94%. Riduce il calo il comparto azionario dell'energia (-0,7%), con il prezzo del petrolio che continua a scendere. Il Wti si attesta a 87 dollari al barile (-2,4%) e il Brent a 93,2 dollari (-2,5%). Male le utility (-1,5%) mentre il prezzo del gas gira in rialzo. Ad Amsterdam il prezzo sale a 242 euro al megawattora (+1,2%). A Piazza Affari scivolano Leonardo e Interpump (-3%). Male anche Exor (-2,4%) e Moncler (-2,2%). Vendite sulle banche con Mps che cede l'1,9%, Banco Bpm e Bper (-1,7%), Intesa (-1,2%) e Unicredit (-0,6%). Nel listino principale sono in controtendenza Tim (+1,5%), Nexi e Recordati (+0,1%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA