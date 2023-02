Borsa: Europa in cauto rialzo, attesa per Fed, Milano +0,6%

MILANO, 01 FEB - Si muovono in cauto rialzo le principali borse europee in vista della decisione sui tassi della Fed prevista in serata. Meglio delle stime a 47,3 punti l'indice Pmi di gennaio sulla fiducia dei manager nel settore manifatturiero in Germania. Milano (Ftse Mib +0,62%) è la migliore, seguita da Madrid (+0,56%), Londra (+0,17%), Francoforte (+0,1%) e Parigi (+0,07%). In calo i futures Usa. Sale il greggio (Wti +0,99% a 79,66 dollari al barile), scende invece il gas naturale (-1,49% a 56,5 euro al MWh ad Amsterdam), mentre appaiono contrastati i metalli: in rialzo l'oro (+1,13% a 1.926,21 dollari l'oncia) e l'argento (+1,58% a 23,52 dollari l'oncia), deboli il ferro (-0,29% a 870,55 dollari la tonnellata) e l'acciaio (-1,39% a 4.123 dollari la tonnellata). Sul fronte valutario scende il dollaro a 0,918 euro e a 0,81 sterline. In negativo i petroliferi TotalEnergies (-1,04%), Eni (-0,42%) e Bp (-0,12%) insieme a Tenaris (-0,37%), mentre si muove in controtendenza Saipem (+0,61%). Rialzi per i produttori di semiconduttori ams-Osram (+1,67%), Infineon (+1,25%) e Asml Holding (+0,98%). Bene i costruttori di auto Porsche (+1,65%), Renault (+0,74%) e Mercedes (+0,73%), più cauta Stellantis (+0,17%). Acquisti sui bancari Mps (+5,2%), Santander (+1,84%), Bbva (+1,5%) dopo i conti, Intesa (+1,3%) e Unicredit (+1,06%). In calo a 198,7 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 4,3 punti al 4,237%, contro i 3 punti in meno dei titoli tedeschi al 2,249%.

