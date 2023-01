Borsa: Europa in cauto rimbalzo, in tensione titoli Stato

MILANO, 20 GEN - Le Borse europee provano un cauto rimbalzo dopo il tonfo della vigilia con la Lagarde che ha confermato il ritmo dei rialzi dei tassi. Risale la tensione sui titoli di Stato con il rendimento del decennale italiano che si avvicina al 3,9% (+11 punti) e lo spread tra Btp e Bund oltre i 177 punti. Su anche i 10 anni tedeschi (+5 punti) e francese (quasi +6 punti). L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto sulla spinta degli energetici. Tra le commodity è in rialzo il petrolio con il wti sopra 81 dollari al barile (+0,9%) e brent vicino agli 87 dollari (+0,7%). Frena ancora il gas con iTtf che ad Amsterdam cedono il 2% sotto i 60 euro al megawattora (59,4 euro). Guardando alle singole Piazze, Francoforte segna un +0,26%. In Germania a dicembre i prezzi alla produzioni si sono mostrati in recupero, calando meno del previsto. Parigi guadagna lo 0,47%., Londra lo 0,34%. E Milano lo 0,6% con Saipem sempre in testa (+5,9%) in scia a contratti per 900 milioni dollari. Di contro Amplifon cede il 3,8%. Sul fronte dei cambi l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 1,0846.

